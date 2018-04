उत्‍तर प्रदेश के उन्‍नाव और जम्‍मू-कश्‍मीर के कठुआ में हुई गैंगरेप की वारदातों के विरोध में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी मार्च निकालेंगे। गुरुवार (12 मार्च) की मध्‍यरात्रि को नई दिल्‍ली के इंडिया गेट पर गांधी एक कैंडल मार्च का नेतृत्‍व करेंगे। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्‍होंने लिखा, ”लाखों भारतीयों की तरह आज मेरा दिल भी दुखी है। भारत में महिलाओं के साथ ऐसा व्‍यवहार जारी नहीं रह सकता। इस हिंसा के खिलाफ और न्‍याय की मांग के लिए आज रात मेरे साथ इंडिया गेट पर एक शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च का हिस्‍सा बनिए।” इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद देश में 2012 के निर्भया मामले जैसी बहस छिड़ गई है। उस समय भी दिल्‍ली में बड़ी संख्‍या में लोगों ने तत्‍कालीन सरकार के खिलाफ मार्च किया था।

राहुल गांधी ने कठुआ की घटना पर गुरुवार को ट्वीट भी किया था। उन्‍होंने लिखा था, ”आखिर कोई कैसे इतना जघन्‍य अपराध करने वाले अपराधियों का बचाव कर सकता है? कठुआ में (पीड़‍िता का नाम) के साथ जो कुछ भी हुआ, वह मानवता के खिलाफ जुर्म है। दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। हम क्‍या बन गए हैं अगर हम एक मासूम बच्‍ची के साथ हुई बर्बरता में राजनीति घुसा रहे हैं?”

Like millions of Indians my heart hurts tonight. India simply cannot continue to treat its women the way it does.

Join me in a silent, peaceful, candlelight vigil at India Gate at midnight tonight to protest this violence and demand justice.

