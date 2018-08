कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एयर एंबुलेंस के लिए दिया रास्ता, फिर भरी उड़ान

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (28 अगस्त) को केरल में नजीर पेश की है। राहुल गांधी का हेलिकॉप्टर हेलीपैड से उड़ान भरने वाला था। जबकि उनसे पीछे एक एयर एंबुलेंस भी मरीज को लेकर उड़ान भरने को तैयार थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बारी को दरकिनार करते हुए एयर एंबुलेंस को पहले उड़ान भरने का मौका दिया। बल्कि एंबुलेंस के पायलट और मरीज के पास जाकर बातचीत भी की।

कांग्रेस अध्यक्ष बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए दो दिन की यात्रा पर केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 48 वर्षीय मरीज को चेंगान्नूर के हेलीपैड पर लाया गया था। बाद में केरल के मंत्री के साथ राहुल गांधी ने कुछ बातचीत हुई। इसके बाद राहुल गांधी एयर एंबुलेंस की तरफ गए और मरीज से जाकर मुलाकात की। बाद में वह अपने एयरक्राफ्ट की तरफ लौट आए और अपनी फ्लाइट के क्लियरेंस का इंतजार करने लगे।

Congress President Rahul Gandhi made way for an air ambulance to take off in Kerala’s Chengannur, today. He is on a two-day tour to the flood affected areas in Kerala. pic.twitter.com/I3j1RBGwBx

