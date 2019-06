VIDEO: बर्थडे का जश्न, मीडियावालों को ओर डिब्बा बढ़ाकर बोले राहुल गांधी- अरे मिठाई तो ले लो

19 जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना 49वां जन्मदिन मनाय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। गांधी बुधवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे जहां पार्टी के नेताओं और बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, मुख्य सचेतक के. सुरेश तथा अन्य नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और मीडियार्किमयों के साथ इस दौरान हलके-फुलके अंदाज में नजर आए। गांधी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाले लोगों को मिठाइयां भी खिलाई।अपने जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी पत्रकारों को भी मिठाई बांटते नजर आए। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष हाथ में मिठाई लेकर पत्रकारों के पास जाकर कह रहे हैं अरे मिठाई तो ले लो। वह बार-बार मीडियाकर्मियों को जन्मदिन की मिठाई लेने के लिए बुला रहे हैं। वीडियो में वह काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi distributes sweets among media personnel on his birthday today, at AICC Headquarters. pic.twitter.com/rnCVvaWcsC

— ANI (@ANI) June 19, 2019