कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति के पास कुछ तो प्लान होना ही चाहिए। दरअसल, चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत को डोकलाम विवाद से कुछ सबक सीखना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने उनके द्वारा ट्विटर पर 21 मार्च को पूछे गए सवाल के जवाब में मिले आंकड़ों को पेश करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा।

आपको बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले यह रिपोर्ट आई थी कि दक्षिण डोकलाम में सेना की पहुंच बढ़ाने के लिए चीन द्वारा नई रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए ट्विटर पर सवाल किया था- इस मामले पर प्रधानमंत्री कैसी प्रतिक्रिया देंगे? इसके साथ ही उन्होंने जनता के सामने चार ऑप्शन रखे थे। पहला- हगप्‍लोमैसी, दूसरा- रक्षा मंत्री को दोषी ठहराएंगे, तीसरा- जनता के सामने रोएंगे और चौथा- ऊपर के सभी ऑप्शन।

“India should have learnt lessons from Doklam” says China.

Last week thousands took my Twitter poll. 63% felt Modi Ji would use hugplomacy, blame RM and cry in public to deal with the Doklam issue!

For India’s sake, I hope you were wrong and our 56 inch strongman has a plan. https://t.co/2BiIisZHkl

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 27, 2018