सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कोई गलती नहीं की है इसलिए कोई भी जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। राफेल डील पर जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस वक्त राजनीति में नहीं हैं इसलिए इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। वाड्रा ने कहा कि जब वो एक बार राजनीति में आएंगे तो ऐसे सवालों का जवाब दिया करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, “जिस दिन मैं राजनीति में आऊंगा इन बातों पर अपनी राय रखूंगा, ये राहुल का क्षेत्र है…राहुल इस पर अपनी बात रख रहे हैं…राहुल अपने विचारों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, राहुल ये सुनिश्चित करेंगे कि देश को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत…और जब चुनाव आएगा तो ये लोगों के सामने तय करने के लिए होगा…उनके पास वोट देने का अधिकार होगा तो लोग तय करेंगे…राहुल देश को सही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।”

#WATCH: Robert Vadra answers ANI’s questions on Rafale deal issue and his alleged links with arms-dealer Sanjay Bhandari pic.twitter.com/4jDMIx8Xu1

— ANI (@ANI) August 30, 2018