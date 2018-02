कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कॉरपोरेट स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी ने डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के नए हेड की नियुक्ति की है। पार्टी अध्यक्ष ने इनवेस्टमेंट बैंकर और टेक्नोक्रेट प्रवीण चक्रवर्ती को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले साल विश्वजीत सिंह की मौत के बाद से ही यह पद रिक्त था। प्रवीण इनवेस्टमेंट बैंक का सीईओ रहने के साथ ही कॉरपोरेट एडवाइजर के तौर पर भी सक्रिय रहे हैं। वह ‘इंडियास्पेंड’ के संस्थापक ट्रस्टी भी हैं। ऐसे में डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में उन्हें व्यापक अनुभव हासिल है। राहुल ने ट्वीट किया, ‘मैं प्रवीण चक्रवर्ती के नेतृत्व में डाटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की घोषणा करते हुए बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूं। बिग डाटा का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।’ राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में मीडिया सेल समेत पार्टी के कई विभागों में बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य पार्टी के प्रचार तंत्र को और मजबूत करना है। साल के शुरुआत में राहुल के कमान संभालने के बाद पार्टी की रिसर्च टीम और सोशल मीडिया यूनिट को और दुरुस्त करने का फैसला लिया गया था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि राहुल इन बदलावों के जरिये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मजबूत ‘थिंक टैंक’ बनाना चाहते हैं, ताकि आंकड़ों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।

Excited to announce a “Data Analytics” dept under the leadership of Praveen Chakravarty to effectively use “Big Data”. pic.twitter.com/hvOBVZILlk

— Office of RG (@OfficeOfRG) February 5, 2018