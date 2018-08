जर्मनी के बाद लंदन पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने इस बार संघ को भी निशाने पर लिया है और संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। मुस्लिम ब्रदरहुड अरब देशों का एक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एक संबोधन में कहा कि आरएसएस की सोच मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है और ये संस्था भारत की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट के मुताबिक राहुल ने कहा, “आरएसएस भारत की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है। अन्य पार्टियों ने भारत की संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए कभी हमला नहीं किया। आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है।” बता दें कि मिस्र, रूस, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई की सरकारें मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन मानती है।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक राहुल ने संघ पर हमला करते हुए कहा, “एक संस्था है जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है…ये भारत की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है…देखिए भारत में कोई ऐसी दूसरी संस्था नहीं है जो भारत की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है…जब कांग्रेस सत्ता में आती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है…वे भारत की संस्थाओं पर हमला करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते हैं…जो हमलोग सामना कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक नयी विचारधारा है…एक पुरानी विचारधारा है जो फिर से पैदा हुई है…ये वैसी ही विचारधारा है जो अरब देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड के पास है…मैं इसकी तुलना करूंगा।”

राहुल गांधी ने कहा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पश्चिमी देशों को भारत पर भरोसा नहीं था, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों को गलत साबित किया। राहुल ने कहा कि भारत को सफलता इसलिए मिली क्योंकि हजारों लोगों ने संस्थाओं का निर्माण किया, और यही वो संस्थाएं हैं जिन पर आज हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि भारत तभी सफल रहा है, जब यहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है, लेकिन पिछले 4 सालों में सत्ता का बड़े पैमाने पर केन्द्रीकरण हुआ है। राहुल ने कहा कि नोटबंदी का आइडिया वित्त मंत्री और आरबीआई को नज़रंदाज़ करके, सीधे आरएसएस से आया और प्रधानमंत्री के दिमाग में बैठा दिया गया।

#WATCH: “RSS is trying to change the nature of India. There is no other organisation in India that wants to capture India’s institutions. RSS’ idea is similar to idea of Muslim Brotherhood in Arab world, “says Rahul Gandhi at International Institute of Strategic Studies in London pic.twitter.com/HzBg16EKCN

— ANI (@ANI) August 24, 2018