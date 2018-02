ओबीसी घोटाला: पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज, कहा- ‘जन धन लूट योजना’ के तहत हुआ नया स्कैम

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले की जांच अभी शुरू ही हुई थी कि सीबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की एक शाखा के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया है। पीएनबी के बाद ओबीसी घोटाले के सामने आने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की जन-धन योजना पर तंज कसते हुए उसे ‘जन धन लूट योजना’ करार दिया है। राहुल गांधी ने पीएनबी और ओबीसी घोटाले को ‘जन धन लूट योजना’ का स्कैम बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मोदी जी की जन धन लूट योजना के तहत एक और घोटाला। 390 करोड़ रुपए के इस घोटाले में दिल्ली के एक जूलर का नाम शामिल है। नीरव मोदी के जैसा तरीका ही अपनाया गया। फेक एलओयू… जाहिर है जिस वक्त सरकार का ध्यान कहीं और था नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह ही यह भी गायब हो गया।’

Under Modi Ji's "Jan Dhan Loot Yojana", another scam!

390 Cr., involving a Delhi based jeweller. Same Modus operandi as Nirav Modi. Fake LOU's.

Predictably, like Mallya and Nirav, this promoter too has disappeared while the Govt looked the other way.#ModiRobsIndia

