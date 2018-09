कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार और आरएसएस की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में आयोजित शिक्षाविदों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम में खामियों पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में आरएसएस की विचारधारा थोपने का भी आरोप लगाया।

शिक्षाविदों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा,” आपको लगता है कि आप लोगों पर एक विचारधारा थोपी जा रही है। मैं समझता हूं कि आपको लग रहा है कि आपकी स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है लेकिन आप अकेले नहीं है जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस देश के मजदूर, शिक्षक और लगभग सभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देश ऐसा नहीं है जहां एक ही प्रकार का विचार सभी जगहों पर लागू हो सके।”

I once heard Mohan Bhagwat say, “We are going to organise the whole nation.” Who are you to organise the whole nation, Mr Mohan Bhagwat? Are you some kind of a God? The nation will organise itself: Rahul Gandhi in Delhi

