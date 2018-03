कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी तल्खी का असर दोनों दलों के नेताओं के व्यवहार में भी दिखने लगा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी संसद भवन के गेट नंबर-4 पर आमने-सामने टकराए थे। लेकिन, दोनों नेता औपचारिक टोक-नमस्कार किए बगैर अपने-अपने रास्ते चलते बने थे। सोशल मीडिया पर इन दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों दलों के प्रमुख एक-दूसरे के बगल से बिना सिर उठाए गुजर गए। दोनों इस तरह गुजरे मानो उन्हें एक-दूसरे के होने का एहसास ही नहीं था। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच विभिन्न मसलों को लेकर लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस खासकर पीएनबी स्कैम में नीरव मोदी के देश छोड़ने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डॉ. वीएन झा ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी का शिष्टाचार और विनीत भाव कहां गया जिसका दावा उन्होंने मलेशिया में किया था? यहां तक कि वरिष्ठ सांसद से नमस्कार भी नहीं किया?’ हर्ष ने लिखा, ‘ये लोग आडवाणी जी को नजरअंदाज कर देते हैं तो राहुल क्या चीज है?’ सौरभ ने ट्वीट किया, ‘सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाला बनाम सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाला।’ गिरीश ने लिखा, ‘लोगों के बीच उपदेश देने से कहीं ज्यादा काम बोलता है। उन्होंने हाल में ही दावा किया था कि वह किसी से भी नफरत नहीं करते हैं। वह अपने पिता के हत्यारों तक से प्यार करते हैं, लेकिन उनका झूठ एक मिनट में ही बाहर आ गया।’

BJP Chief Amit Shah and Congress President Rahul Gandhi were caught in the same frame pic.twitter.com/wcQLz0HmJo

— TIMES NOW (@TimesNow) March 12, 2018