कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बाढ़ प्रभावित केरल के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान देखे गए हालातों पर उन्होंने मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर अपर्याप्त मदद भेजने का आरोप लगाया। जबकि घोषित की गई मदद को जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने की अपील की। जल आपदा प्रभावित केरल के कोच्चि में समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कई बातें कहीं। उन्होंने कहा, ”मैं यहां पर मदद करने के लिए आया हूं। मैं इस स्थिति का राजनीतिकरण करने के लिए यहां नहीं आया हूं।” जब राहुल गांधी से ये सवाल किया गया कि क्या केरल की आपदा मानव निर्मित आपदा है? इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,” मैं आपदा की प्रकृति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।”

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर संघ के प्रभाव के बारे में भी अपने भाषण में बात की। उन्होंने कहा, ”देश में दो अलग दृष्टियां हैं। एक केंद्रीयकृत दृष्टि है जबकि दूसरी विकेंद्रीकृत दृष्टि है। एक दृष्टि सिर्फ नागपुर आधारित विचारधारा का ही समर्थन करती है। जबकि दूसरी दृष्टि देश के सभी विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और विभिन्न लोगों का समर्थन करती है। दोनों के बीच द्वंद्व जारी है।”

I have come here as a support and not to politicize the situation. I will not comment on the nature of this crisis: Congress President Rahul Gandhi on being asked if Kerela floods is a man-made crisis #Kochi pic.twitter.com/bfxSrYuFxk

There are two different visions of India, one is a centralized vision & other is decentralized vision. One respects only one ideology, based out of Nagpur & other respects all different ideas, cultures, different people in this country. That fight is on: Rahul Gandhi in Kochi pic.twitter.com/mto4mL0uLO

— ANI (@ANI) August 29, 2018