साल 2019 के लोकसभा चुनाव अब सिर पर हैं। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार (22 जुलाई) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की नवगठित केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी ने की। ये बैठक संसद भवन के एनेक्सी में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी शिरकत की।

इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा,”पार्टी के वोटों के आधार को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमें उन लोगों को तलाश करना होगा, जो हमेें वोट नहीं देते हैं। हमें ऐसी रणनीति विकसित करनी होगी जिससे हम उन तक पहुंच सकें और उनका भरोसा फिर से जीत सकें।” राहुल गांधी ने कांग्रेसजनों का आह्वान किया कि वे भारत के दबे-कुचले लोगों की लड़ाई लड़ें।

Expansion of our party vote base is one of our biggest tasks. In each constituency, we have to find people who have not voted for us and develop a strategy to reach out to them and win back their trust: Congress President Rahul Gandhi during Congress Working Committee meeting pic.twitter.com/kVoWRsJSG5

