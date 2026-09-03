कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद ‘शुद्धिकरण’ कराए जाने का मामला चर्चा में है। खड़गे ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर सवाल उठाया है।

खड़ने ने अपने पत्र में राज्यसभा में जेपी नड्डा की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लेख किया है, जो उन्होंने हल्द्वानी की घटना के सामने आने के बाद दिया था।

खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है कि वह इस बात को लेकर हैरान हैं कि इस घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित संगठनों और लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है।

राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।



24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6 — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026

खड़गे ने कहा है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर भारत के संविधान की भावना और मानवीय मूल्यों के विपरीत ‘शुद्धिकरण’ कराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि यह मुद्दा निजी तौर पर उनके या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से परे व्यापक तौर पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है।

उत्तराखंड के सीएम को दें निर्देश

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि यह गुस्सा उनका नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति है। पत्र के अंत में उन्होंने जेपी नड्डा से आग्रह किया है कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निर्देश दें और यह सुनिश्चित करें कि ‘शुद्धिकरण’ की इस घटना में शामिल व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

राहुल ने उठाया था मामला

कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था। राहुल ने मांग की थी कि उत्तराखंड की सरकार को इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया था कि देश में दलित समाज के लोगों को इस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान की नजर में छुआछूत एक अपराध है।

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई कथित ‘शुद्धिकरण’ की घटना को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता भाजपा पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।