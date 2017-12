कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने सोमवार (4 दिसंबर) को नामांकन भरा। हालांकि, नॉमिनेशन से पहले पार्टी उस वक्त विवादों में घिर गई, जब एक कांग्रेसी नेता ने अध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस आरोप को लेकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर तीखे हमले किए। वहीं, सोशल मीडिया पर आलोचकों का कहना है कि अध्यक्ष चुनाव का नतीजा पहले से ही फिक्स्ड है और परिवारवाद के तहत राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अध्यक्ष का चुनाव कितना निष्पक्ष और लोकतांत्रिक होता है? जहां तक कांग्रेस की बात है, राहुल से पहले सोनिया गांधी 19 सालों तक पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव एकतरफा रहे हों और गांधी परिवार का ही इस पर कब्जा रहा हो। पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कुछ मौकों पर हाई वोल्टेज मुकाबला भी देखने को मिला है। आइए, डालते हैं दूसरी पार्टियों में अध्यक्ष चुनाव का क्या रहा है हाल

‘आम सहमति’ पर घिर चुकी है बीजेपी: भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से ही आज तक अध्यक्ष पद के लिए भी एक बार भी मुकाबला नहीं हुआ। पार्टी का कहना है कि अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति बनाने के बाद ही उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ाया गया। वहीं, कांग्रेस और बीजेपी आलोचकों का कहना है कि पार्टी का असल नियंत्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है। संगठन के नागपुर मुख्यालय से जिसका भी नाम तय होता है, उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता कमल नाथ सोमवार को भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, ‘क्या बीजेपी के अध्यक्षों का चुनाव होता आया है? क्या नितिन गडकरी मतदान प्रक्रिया के जरिए चुने गए थे? जवाब पहले उनको देना है।’

Do BJP presidents get elected? Did Nitin Gadkari get elected through a ballot process? Let them answer that first: Kamal Nath,Congress pic.twitter.com/7nkYPYeyhi

— ANI (@ANI) December 4, 2017