कांग्रेस आने वाले दिनों में अपने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकती है। इसके तहत संगठन में नए नेताओं को शामिल किया जाएगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के कई सचिवों की उनके पद से विदाई भी हो सकती है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले एक हफ्ते में लगभग 130 नेताओं का इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू के दौरान उनके साथ कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल भी थे।

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को राहुल और प्रियंका गांधी एआईसीसी के सचिवों के साथ बैठक करेंगे और उनके काम की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद पार्टी लगभग 50% एआईसीसी सचिवों को उनके पद से हटा सकती है।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, यह इंटरव्यू 7 सितंबर को शुरू हुए थे और इसमें शामिल रहे हर उम्मीदवार के बारे में कांग्रेस नेताओं के पास पूरी जानकारी थी। जैसे- ये नेता संगठन में क्या काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है आदि।

मौजूदा वक्त में एआईसीसी में 64 सचिव हैं, इसमें से अधिकतर नेताओं को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और वे एआईसीसी महासचिवों या प्रभारियों के साथ मिलकर उन्हें दिए गए राज्यों में काम करते हैं।

कुछ सचिव कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के दफ्तर में भी तैनात हैं।

उम्मीदवारों से क्या पूछा गया?

इंटरव्यू में शामिल रहे एक नेता ने बताया कि 12 से 14 लोगों के ग्रुप में इंटरव्यू लिया गया। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल ने संगठन में उनके कामकाज को लेकर सवाल पूछे।

एक नेता ने बताया, “सबसे पहले हमसे एक मिनट के अंदर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उसके बाद, राहुल जी, प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी ने हमसे पार्टी में हमारी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हमने क्या किया… हमने पार्टी में क्या योगदान दिया और हम कहां पीछे रह गए।”

इंटरव्यू में शामिल हुए एक और नेता ने बताया कि उम्मीदवारों से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए कि अगर किसी ऐसे राज्य में कांग्रेस को फिर से मजबूत करना है जहां उसका प्रदर्शन खराब रहा है या फिर जहां चुनाव होने हैं, तो वे क्या करेंगे?

एक नेता के मुताबिक, “उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर हमें किसी राज्य का सचिव बनाया जाता है, तो हम क्या काम करेंगे और उस राज्य से जुड़े मुद्दों को कैसे संभालेंगे। उन्होंने हमारे पिछले राजनीतिक रिकॉर्ड के बारे में भी पूछा और कहा कि हम अपने राजनीतिक करियर की बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएं।”

संगठन सृजन अभियान को लेकर पूछे सवाल

कांग्रेस देशभर में अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और सुधार के लिए ‘संगठन सृजन अभियान’ चला रही है। उम्मीदवारों से इस बारे में भी सवाल पूछे गए। एक उम्मीदवार ने बताया कि राहुल, प्रियंका और वेणुगोपाल ने पूछा कि वे संगठन सृजन अभियान के बारे में क्या सोचते हैं।

एआईसीसी के सूत्रों ने बताया कि मौजूदा सचिवों में से लगभग आधे लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है, वहीं इस प्रक्रिया में उन नेताओं का भी ध्यान रखा जाएगा जिन्हें हाल ही में ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत नई जिम्मेदारियां दी गई हैं या संगठन में प्रमोशन दिया गया है।

एआईसीसी के एक सूत्र ने कहा, “करीब छह या सात ऐसे नेता हैं जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें निश्चित रूप से सचिव के पद की मौजूदा जिम्मेदारी से हटा दिया जाएगा।”

मंगलवार की बैठक में क्या होगा, इस बारे में एआईसीसी सचिवों को नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में उनके कामकाज और पार्टी की ओर से संगठन में किए जाने वाले बदलावों पर चर्चा होगी।

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