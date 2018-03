सुषमा को घेरने का दांव पड़ा उल्टा तो कांग्रेस ने बदल डाला सवाल, ट्विटर पर लोगों ने फिर ले लिए मजे

लगता है कांग्रेस के लिए इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। ‘कांग्रेस एप’ को लेकर पहले ही पार्टी की काफी किरकिरी हो चुकी है। अब पार्टी ट्विटर पर भी यूजर्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को निशाने पर लेना शुरू किया था लेकिन यह दांव पड़ गया उल्टा और इस रणनीति के विपरित कांग्रेस की ही फजीहत होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज को घेरने के लिए और लोगों से ट्विटर पर पूछे गए अपने पहले सवाल को बदल कर नया सवाल उठाया है। लेकिन ट्विटर पर पूछे गए इस नए सवाल को लेकर भी कांग्रेस की फजीहत हो गई है। इस बार कांग्रेस ने दो मुद्दों को विदेश मंत्रालय की नाकामी बताते हुए लोगों से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा मुद्दा सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी नाकामी है। कांग्रेस ने लोगों को जो दो ऑप्शन दिए उनमे पहला इराक के मोसुल में खूंखार आतंकी संगठन ISIS द्वारा अगवा किये गये और फिर बाद में मार दिये गए 39 भारतीयों का मुद्दा तथा दूसरा डोकलाम में चीन के साथ जारी तनातनी को लेकर था। कांग्रेस ने इन दोनों ऑप्शन्स के जरिये लोगों से राय मांगी की उनकी नजर में इन दोनों में से कौन सा मुद्दा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी विफलता है। ट्विटर पर इसके लिए एक सर्वे कराया गया।

Which of these two is Sushma Swaraj’s biggest failure? #IndiaSpeaks

— Congress (@INCIndia) March 28, 2018