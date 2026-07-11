मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने शुक्रवार और शनिवार को पार्टी के फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। भाजपा ने शुक्रवार शाम को आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर आशुतोष को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हंगामा काट दिया। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर तंज कसा है।

पवन खेड़ा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, “नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, भाजपा की पोल खुल गई। जो पार्टी हर दिन दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी पार्टी की ओर से अपनी पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई।”

क्यों शुरू हुआ हंगामा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आशुतोष तिवारी का नाम जैसे ही पार्टी ने घोषित किया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीबन 3000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने लगभग 12 घंटे तक ग्वालियर-झांसी हाईवे को जाम कर दिया औ पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस पत्थरबाजी की घटना में दतिया एसपी और कई अन्य पुलिस के जवान घायल भी हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और कुछ को हिरासत में लिया।

दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत- पवन खेड़ा

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, “नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। जो पार्टी (भाजपा) रोजाना दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई।” आगे लिखा, “दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। भाजपाई बड़े खुश हो कर एक दूसरे को कह रहे हैं- बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है।”

नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, BJP की पोल खुल गई।



जो पार्टी हर रोज़ दूसरों को "अनुशासन" और "उच्च चरित्र" का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ़ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई।



दूसरों को नसीहत, ख़ुद मियाँ फ़ज़ीहत।



भाजपाई बड़े ख़ुश हो कर एक दूसरे को… — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) July 11, 2026

विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे- समर्थक

नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने कहा कि जब तक नरोत्तम दादा को टिकट नहीं दिया जाता, वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही यह भी कहा कि वे इस मामले को लेकर भाजपा छोड़ने के लिए भी तैयार हैं।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस व अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया- दतिया कलेक्टर

मामले को लेकर दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मीडिया से बात की कि आक्रोशित समर्थकों ने करीब 11-12 घंटे तक नेशनल हाईवे को बाधित कर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क खाली करने के बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हिंसा के दौरान दतिया एसपी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया।

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाइवे जाम कर दिया और पत्थरबाजी भी की। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टिकट देना या ना देना, यह पार्टी का फैसला होता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें