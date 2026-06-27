कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान छह जवानों के बलिदान के बारे में जानकारी छिपाकर सैनिकों का अपमान किया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस विषय पर देश की संसद को भी गुमराह किया गया।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पिछले साल मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दिए गए भाषण के एक हिस्से का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है।

इसमें राजनाथ सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान देश के जांबाज सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है।

नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखे गए नाम

मई, 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान शहीद हुए सेना के छह जवानों के नाम दिल्ली में बनाए गए नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित किए गए हैं। इन जवानों में आर्मी के पांच और एयरफोर्स के एक जवान का नाम शामिल है। यह पहली बार है, जब सरकार ने इन छह जवानों के नाम जारी किए हैं।

पवन खेड़ा ने कहा, ”सिर्फ़ दो ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री ने जब संसद को संबोधित किया तो उनको यह जानकारी ही नहीं थी कि छह सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है, तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्नचिह्न है जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं।”

खेड़ा ने कहा या फिर राजनाथ सिंह को सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। उन्होंने कहा कि यह उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में, शपथ के साथ, देश से झूठ बोलती है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते। हमारे छह वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वह सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे। और उनके परिवारों से वह पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे।”

सिर्फ़ दो ही संभावनाएँ हैं।



या तो रक्षा मंत्री @rajnathsingh ने जब संसद को संबोधित किया तो उनकों यह जानकारी ही नहीं थी कि छह सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है, तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं।… pic.twitter.com/5JdSjaqf0B — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 27, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता।

पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी।

नेशनल वॉर मेमोरियल के ‘त्याग चक्र’ की दीवार नंबर ‘3डी’ पर जिन छह जवानों के नाम लिखे गए हैं, उनमें आर्मी से सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर एम. मुरलीनाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का नाम शामिल है।

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मई, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भारतीय राफेल जेट विमान गिराने के दावों की पोल अब खुल गई है। इसकी वजह भारतीय वायुसेना के मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक टेंडर के दस्तावेजों में छिपी हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।