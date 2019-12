कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। अब पता चला है कि प्रियंका गांधी के 35 लोधी स्टेट स्थित आवास में बिना इजाजत घुसने वाली महिला का नाम शारदा त्यागी है। शारदा त्यागी कांग्रेस पार्टी की ही कार्यकर्ता हैं। ‘Times Now’ से बातचीत करते हुए शारदा त्यागी ने दावा किया है कि वो बीते 25 नवंबर को अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर प्रियंका गांधी के घर के अंदर गई थीं।

शारदा त्यागी ने कहा कि वो खुद भी इस बात से अचंभित थीं कि घर के अंदर दाखिल होने पर उनसे किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं की और ना ही उनकी गाड़ी कि कोई जांच की गई। शारदा त्यागी के मुताबिक प्रियंका गांधी के घर के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें बड़ी आराम से अंदर जाने दिया।

शारदा ने कहा कि ‘मैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए AIIMS में गई हुई थीं। वहां से लौटते वक्त मैंने सोचा कि चलो समय ही तो लेना तो चलकर समय ले लूंगी। उससे पहले उनके पीए संदीप सिंह से मेरी बात हुई थी और मैंने उनको कहा कि मुझे समय चाहिए…तो उन्होंने कहा कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं और आप मुझे एक घंटे या दो घंटे के बाद फोन कर लेना लेकिन मैं उन्हें दोबारा फोन नहीं कर पाई।

फिर अगले दिन मैं दिल्ली चली गई और सोचा कि जब आए हैं तो टाइम लेते चलते हैं दफ्तर से। बस वहां जाकर देखा तो वहां सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है। महिला ने बताया कि उनकी गाड़ी में उनकी बेटी, पोता और घर के ही कुछ अन्य बच्चे थे। चूकि मेरी तबियत खराब रहती है इसलिए मैं इनलोगों को अपने साथ ले गई थी।’

शारदा त्यागी ने आगे बताया कि ‘प्रियंका गांधी के घर में घुसते वक्त उनकी गाड़ी को रोकने की बात तो दूर किसी ने उनकी गाड़ी को देखा तक भी नहीं कि कौन आ रहे हैं…कौन बैठे हैं…एक मिनट में ही उन्होंने सारे बैरियर हटा दिये और दरवाजे खोल दिए। बिना जांच-पड़ताल के दरवाजे खुल जाने के बाद हमने सोचा कि ये कैसा कानून है..? ऐसा कैसे हो रहा है…? तब तक ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ले ली…उस वक्त प्रियंका गांधी फिल्ड में थीं। उन्होंने आकर देखा नमस्ते हुई और फिर बच्चे उनके पास चले गए सेल्फी लेने के लिए।’

#Exclusive | Nobody had to undergo any security checks: Chadrashekar Tyagi, Owner of the car speaks to TIMES NOW’s Nikesh Singh.

