इराक में मृत भारतीयों पर कांग्रेस सांसदों का संसद में प्रदर्शन, छत पर चढ़े नेता

इराक में इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकियों के हाथों मारे गए भारतीयों को मुआवजा देने का मुद्दा गरमाने लगा है। पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने इसको लेकर मंगलवार (3 अप्रैल) को संसद में विरोध-प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तीन सांसद हाथ में पम्पलेट लिए हुए संसद भवन की छत पर चढ़ गए थे। इसमें ‘मोदी सरकार भी इराक पीड़ितों की मदद करे’ और ‘इराक पीड़ितों पर मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागी’ जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। दरअसल, कांग्रेसी सदस्य इराक के मोसुल में मारे गए भारतीयों के परिजनों के लिए केंद्र से वित्तीय मदद देने की मांग कर रहे थे। संसद भवन की छत पर प्रदर्शन करते-करते ये नेता पोर्टिको तक पहुंच गए थे। विदेश राज्यमंत्री वीके. सिंह 38 भारतीयों के शवों के साथ सोमवार (2 अप्रैल) को विशेष विमान से सीधे अमृतसर पहुंचे थे। विमान ने इराक की राजधानी बगदाद से उड़ान भरी थी। बता दें कि 38 मृतकों में 27 पंजाब राज्य के रहने वाले थे। ये लोग एक प्रोजेक्ट पर काम करने के सिलसिले में मोसुल गए थे, जहां आईएस आतंकियों ने इन्हें अगवा कर लिया था।

#UPDATE visuals: Punjab Congress MPs protest in Parliament demanding financial help for families of those who were killed by ISIS in Iraq’s Mosul. pic.twitter.com/vrPRGHm2Ev

— ANI (@ANI) April 3, 2018