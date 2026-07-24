Sonam Wangchuk Hunger Strike End: छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों का अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। इसमें कांग्रेस के एक सांसद की अहम भूमिका थी, जिनका नाम है विवेक तन्खा।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने लद्दाख के नागरिक समाज के नेताओं के जरिए बातचीत का चैनल खोलने और समझाने बुझाने का काम किया था। इसके चलते लगभग तीन दिन तक बातचीत हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके गुरुवार देर रात अपना अनशन तोड़ दिया।

सरकार ने विवेक तन्खा के जरिए शुरू की बातचीत

सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई की शाम को जब संसद की ओर मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, तब सरकार ने वांगचुक से संपर्क साधने के प्रयास शुरू किए। इसमें कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का नाम प्रमुख है क्योंकि वांगचुक और सरकार के बीच उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।

बता दें कि विवेक तन्खा वो वकील हैं, जो कि सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने में शामिल थे। उन्होंने ही केंद्र सरकार और वांगचुक के बीच संवाद स्थापित करने और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार खत्म कराना चाहती थी अनशन

इस मामले में सरकार के एक सूत्र ने बताया, “सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए अश्वासन देने को तैयार नहीं थी। हालांकि सरकार सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त करने और गतिरोध का समाधान निकालने के लिए उन्हें मनाने को भी उत्सुक थी। इसके चलते विपक्षी सांसद विवेक तन्खा की मदद से कुछ सहज शर्तों पर सहमति बनी।”

सूत्र ने बताया कि विवेक तन्खा का हस्तक्षेप पूरी तरह से सोनम वांगचुक के लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता की वजह से ही थे। सूत्र ने कहा, “उनका वजन 11 किलो से अधिक कम हो गया था और इसीलिए उनसे जुड़े लोग काफी ज्यादा चिंतित थे।”

पहले केंद्रीय मंत्रियों ने दिया था आश्वासन

जानकारी के मुताबिक, 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद में चर्चा की जाएगी और उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो से भी बात की थी।

22 जुलाई को विवेक तनखा, तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमो से मुलाकात की थी। उन्होंने कार्यकर्ता से अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए संघर्ष अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उन्होंने कार्यकर्ता से आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें क्योंकि उनका संदेश पूरे देश में गूंज रहा है।

सांसदों ने की थी वांगचुक से अपील

सोनम वांगचुक को सौंपे गए पत्र में सांसदों ने कहा था, “देश को और खास तौर पर युवाओं को आपके बलिदान से कहीं अधिक आपके ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सोनम वांगचुक की आवश्यकता है, उसी प्रकार भारत को भी आपकी आवश्यकता है। कष्ट सहने में नहीं, बल्कि सेवा में, उन कार्यों की सेवा में जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगे। देश को आपकी आवश्यकता है।”

सूत्रों के अनुसार विवेक तन्खा के आग्रह पर ही सोनम वांगचुक ने नड्डा को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगा कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह प्रधान के इस्तीफे की सामूहिक मांग से एक उल्लेखनीय पीछे हटना था।

विवेक तन्खा ने इस मुद्दे पर बताया, “सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करना चल रहे आंदोलन से अलग है। युवाओं का आंदोलन जारी है लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उनकी जान बचाना जरूरी था। वे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। उन्हें 20 जुलाई को ही अपना अनशन समाप्त करना था। लेकिन सरकार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इसलिए उन्होंने अपना अनशन जारी रखा।”

लद्दाख के नेताओं की भूमिका

इसी बीच लद्दाख के नागरिक समाज के नेता 21 जुलाई को लेह से दिल्ली पहुंचे। हालांकि 21 और 22 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल और फिर मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मिलने के उनके प्रयास असफल रहे। हालांकि, 23 जुलाई को सुबह नेताओं को खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ वांगचुक से मिलने की अनुमति दी गई।

लद्दाख के नेताओं ने भी सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के एक नेता ने कहा, “आंदोलन उनके दायरे से बाहर निकल चुका था। उन्होंने अपना काम कर दिया था। जब हम उनसे मिले, तब तक सरकार और उनके बीच अनशन समाप्त करने को लेकर सहमति बन चुकी थी। उन्हें बस एक लिखित आश्वासन चाहिए था, जो देर रात मिला। हमें लद्दाख में उनकी आवश्यकता है ताकि वे हमारे क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ हमारी वार्ता का नेतृत्व कर सकें।”

इन सबके बीच सूत्रों के अनुसार सरकार ने लद्दाख के नेताओं को यह आश्वासन भी दिया कि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही बातचीत की जाएगी।

लिखित आश्वासन के साथ पहुंचे मंत्री और टूटा अनशन

23 जुलाई की देर रात तक जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार से लिखित आश्वासन लेकर मेदांता पहुंचे। इसमें कहा गया था, “सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ मामले दर्ज न करने के प्रति सकारात्मक है।”

आश्वासनों में संसद में इस पर चर्चा और NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के पीड़ितों के लिए उचित मुआवज़ा शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक घोषणा कर चुके थे कि प्रश्नपत्र लीक से निपटने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि उनका यह फैसला पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता पर आधारित था, क्योंकि उन्हें लगता था कि भविष्य में उन्हें गंभीर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘अपराधी शिक्षा मंत्री’ धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटना ही होगा। राहुल ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि ऐसे हजारों युवाओं के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की गई है। पढ़िए पूरी खबर…