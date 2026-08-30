कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा। उन्होंने नेपाल में आई बाढ़ में लापता भारतीयों को बचाने के लिए सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की और सुझाव भी दिए। नेपाल में आई अचानक आई बाढ़ के बाद भी कई भारतीय लापता हैं। MEA के अपने हिसाब से इनकी संख्या 320 है। अपने पत्र में शशि थरूर ने मोदी सरकार से बचाव के कामों के लिए NDRF की पूरी टुकड़ी और भारी सामान उठाने वाले हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की। उन्होंने सरकार से मलबे में फंसे लोगों या जो अभी भी ज़िंदा हो सकते हैं, उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा।

तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने अपने पत्र में कहा, “हर गुजरता हुआ घंटा उम्मीद की जमीन को और कम करता जा रहा है।मैं आपको उन भारतीय नागरिकों के बारे में लिख रहा हूं जो 26 अगस्त को नेपाल में आई अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता हैं। भारत का जवाब तेज और काफ़ी अच्छा रहा है। काठमांडू तक जल्दी पहुंचना, राहत सामग्री की चार खेप, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की 11 लोगों की टीम और कंट्रोल रूम और एम्बेसी हेल्पलाइन इन सबने फ़र्क डाला है।”

669 की मौत

बुधवार को नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ़-चट्टान के हिमस्खलन से पानी, कीचड़ और मलबे की बाढ़ आ गई, जिससे शहर और गांव तबाह हो गए, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और सेंट्रल नेपाल में हाइड्रोपावर स्टेशन बह गए। सेंट्रल नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 669 हो गई और कई लाशें बरामद की गईं, जबकि 2,000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सभी आठ प्रभावित ज़िलों से लाशें बरामद की गईं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है।

थरूर ने भारतीय राजदूत की तारीफ की

अपने पत्र में शशि थरूर ने बताया कि नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और उनकी टीम ने 24 घंटे काम किया है।शशि थरूर ने कहा, “तिब्बत से ग्रुप की वापसी, जिसे आपने खुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया था, उन्होंने कई परिवारों को तीन दिनों में उम्मीद की पहली किरण दी। त्रिशूली-1 में भारतीय वर्कर्स का रेस्क्यू एक असली जीत थी। परिवारों ने यह सब नोटिस किया है। कई लोगों ने मुझसे पर्सनली आपको अपना थैंक यू कहने के लिए कहा है और मुझे ऐसा करते हुए खुशी हो रही है। इसी वजह से मैं यह रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा हूं कि हमारी कोशिशें अब जो हुआ है उसके स्केल और अर्जेंसी के हिसाब से होनी चाहिए।”

शशि थरूर ने बताया कि मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग के मुताबिक 320 भारतीय नागरिकों से अभी भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिनमें कई भारतीय मूल के हैं। उन्होंने कहा, “चीन की तरफ सैकड़ों और लोग फंसे हुए हैं। कई लोग कैलाश मानसरोवर जा रहे तीर्थयात्री थे, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया था। ग्राउंड रिपोर्ट्स से पता चलता है कि तिब्बत-नेपाल बॉर्डर के साथ-साथ पूरे इलाके और तिमुरे और रसुवागढ़ी सहित दूसरे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में अभी भी कोई सर्च पार्टी नहीं पहुंच पाई है। उस मलबे के नीचे अभी भी लोग ज़िंदा हो सकते हैं। उन्हें जिंदा बाहर निकालने का समय हर घंटे कम होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि काठमांडू अब टनल रेस्क्यू, DNA टेस्टिंग और फोरेंसिक काम के लिए लिमिटेड विदेशी एक्सपर्टाइज़ को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और भारतीय टीमों को भेजने के हमारे ऑफर पर अभी भी जवाब का इंतज़ार है। मैं आग्रह करूंगा कि हम सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर और बिना किसी और देरी के, इन बातों पर ज़ोर दें। पहला, लिमिटेड संख्या में एक्सपर्ट्स के बजाय, NDRF की पूरी टुकड़ी को उसके इक्विपमेंट के साथ तुरंत क्लियरेंस और शामिल किया जाए।”

थरूर ने की आर्मी इंजीनियर टास्क फोर्स की तैनाती की मांग

कांग्रेस सांसद थरूर ने पासांग ल्हामू हाईवे को फिर से खोलने के लिए भारत की तरफ से दिए गए बेली ब्रिज के साथ-साथ अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट के साथ आर्मी इंजीनियर टास्क फोर्स की तैनाती की मांग की। उन्होंने रसुवा और नुवाकोट के लिए इंडियन एयर फोर्स के हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की तैनाती की भी मांग की, ताकि उन सड़कों तक पहुंचा जा सके जो पहुंच से बाहर हो गई हैं।

शशि थरूर ने मलबे के इलाकों की मैपिंग करने और सर्च प्रायोरिटी तय करने के लिए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार, थर्मल इमेजिंग, स्निफर डॉग स्क्वॉड और सैटेलाइट टास्किंग के इस्तेमाल की भी मांग की। उन्होंने केंद्र से तिमुरे से रसुवागढ़ी हिस्से के लिए खास और लगातार टास्किंग की मांग की। उन्होंने कहा, “बुधवार सुबह से मैं उन परिवारों से सुन रहा हूं जिनके अपने लापता हैं। कोई भी मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आया है। वे अपने बेटे, बेटी, पति या पत्नी के बारे में बात करने से पहले भारत ने जो किया है, उसके लिए अपना शुक्रिया अदा करते हैं।”