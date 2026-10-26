प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है तो वहीं कांग्रेस पार्टी खड़गे के समर्थन में उतर आई है। पार्टी के कई बड़े नेता खड़गे के बयान का समर्थन कर चुके हैं। इस बीच सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है।

इमरान मसूद ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, “यह बिल्कुल जायज है। उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए।” मसूद ने कहा कि वे लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में जो चाहे बोल देते हैं, इन्हें सब चीज की छूट है?

‘उन्हें इसी भाषा में अब जवाब मिलेगा’

इमरान मसूद ने कहा कि BJP के बड़े नेताओं ने बिना किसी जवाबदेही के बार-बार पॉलिटिकल बातचीत का लेवल गिराया है। मसूद ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने सोनिया जी के बारे में क्या कहा? अमित शाह जी राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे थे? उन्हें लगता है कि उन्हें जो कहना है कहने की पूरी छूट है। उन्होंने यह मानकर गलती की है कि उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा – लेकिन उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।

पवन खेड़ा ने खेला ‘दलित विक्टिम’ कार्ड?

इमरान मसूद से पहले पवन खेड़ा ने भी इस पूरे विवाद पर खड़गे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के साथ बार-बार अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि खड़गे जी दलित हैं इसलिए उन्हें बार-बार निशाना बनाया जा रहा है और यह सब संघ और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। देश की जनता सब देख रही है, जनता इसे माफ नहीं करेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि उत्तराखंड की घटना और बिहार में हुई कथित टिप्पणी का जिक्र किया।

खड़गे ने क्या कहा है पीएम मोदी को लेकर?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। रविवार को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में खड़गे ने कहा था कि ‘मोदी का बाप भी जाएगा।” उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा था कि जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई ”मोदी का बाप भी जाएगा” टिप्पणी को लेकर रविवार को जबरदस्त विवाद हुआ। बीजेपी और एनडीए में शामिल बाकी दलों ने कांग्रेस पर हमला बोला। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने खड़गे की टिप्पणी का बचाव किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…