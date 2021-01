पंजाब के लुधियान से Congress सांसद रवनीत बिट्टू रविवार को दिल्ली में सिंघु बॉर्डर पर किसान संसद में हिस्सा लेने पहुंचे। पर वहां उन्हें किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अन्नदाताओं ने गो-बैक के नारे लगा उन्हें वहां से वापसी का रास्ता दिखाया। बताया गया कि उनकी गाड़ी पर लाठियों से हमला किया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिट्टू किसानों द्वारा धक्का-मुक्की का शिकार भी हुए। उनके साथ इस दौरान विधायक कुलबीर जीरा थे। कहा जा रहा है कि हमले के दौरान उनकी पगड़ी भी खींचकर उतार दी गई थी। हालांकि, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

दरअसल, शुरुआत में उन्हें आंदोलनस्थल पर जाने से कुछ युवाओं ने रोका था। कहा था, “किसानों को राजनेताओं की जरूरत नहीं है, पर बिट्टू ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए।” युवा इसी को लेकर ‘गो बैक’ (वापस जाओ) के नारे लगा रहे थे।

#WATCH : Congress MP from Ludhiana Ravneet Singh Bittu was allegedly heckled by protesting farmers at Singhu border in Delhi.

बिट्टू से बीच में जब मीडिया ने सवाल दागे, तब वह कुछ खास नहीं बता पाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि उस दौरान उनके आसपास ढेर सारे किसान थे, जो वहां उनके होने पर विरोध कर रहे थे।

Congress MP from Ludhiana Ravneet Singh Bittu chased away from Singhu border by farmers who did not want his presence there.

His turban reportedly was tossed in the melee. pic.twitter.com/b3JjIL23k1

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) January 24, 2021