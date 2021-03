बंद हो गया माइक, राहुल गांधी बोले- मेरे साथ संसद में रोज यही होता है, मुंह खोलते ही…

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गाँधी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। रविवार को राहुल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में थे। इस दौरान उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करने के दौरान जब छात्र ने राहुल गाँधी से कुछ सवाल करना चाहा तो छात्र का माइक अचानक से बंद हो गया। जिसके जवाब में राहुल ने कहा कि उनके साथ संसद में भी अक्सर ऐसा ही होता है।

दरअसल सेंट जेवियर कॉलेज में छात्रों से सवाल जवाब के दौरान एक छात्र ने जैसे ही सवाल पूछना शुरू किया तो अचानक से माइक बंद हो गया। छात्र का माइक बंद हो जाने पर राहुल गाँधी ने कहा कि आपने देखा कि आपके माइक के साथ क्या हुआ। ये मेरे साथ अक्सर संसद में होता है. मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ तो मेरा माइक अचानक से बंद हो जाता है। इसलिए मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ।

What a witty response by @RahulGandhi ji

Often happens with me as well. When having waited for most part of the debate, as I am all geared-up to present my side, start speaking…and the signal is lost. pic.twitter.com/rnYPWqZJw8

— Prof. Gourav Vallabh (@GouravVallabh) March 1, 2021