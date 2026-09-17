लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए केंद्र के नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सूत्रों ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस नेता उस रेवेन्यू मॉडल का विरोध क्यों कर रहे हैं जिसकी सिफारिश फाइनेंस पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने की थी, जिसके सदस्यों में कांग्रेस के पांच सांसद शामिल थे।

सूत्रों के मुताबिक पांच कांग्रेस सांसद (पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के गोपीनाथ) कमेटी का हिस्सा थे और 12 अगस्त को रिपोर्ट पास होने पर मौजूद थे और कोई असहमति दर्ज नहीं की गई। बीजेपी सूत्रों ने पूछा, “राहुल गांधी उस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं जिसका उनके अपने सांसद, जिनमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी शामिल हैं, उन्होंने संसद में सपोर्ट किया था?”

20,700 करोड़ है ऑपरेशनल लागत

इंडिया टुडे को मिली अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने बताया कि UPI इकोसिस्टम के लिए एक सही रेवेन्यू मॉडल की अपनी पिछली सिफारिश के बाद, एक टियर वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कानूनी नियम लाए गए थे। बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली कमेटी ने UPI इकोसिस्टम के लिए 2,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन और इंडस्ट्री की अनुमानित 20,700 करोड़ रुपये की ऑपरेशनल लागत के बीच के अंतर पर चिंता जताई।

कमेटी ने कहा कि ज़्यादा कीमत वाले ट्रांज़ैक्शन पर कैलिब्रेटेड MDR की अनुमति देने के लिए कानूनी अधिकार मौजूद हैं, लेकिन फ्रेमवर्क को नोटिफ़ाई करने और ऑपरेशनलाइज करने में किसी भी देरी से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी कम सब्सिडी पर निर्भर हो जाएंगे।

कमेटी को क्या है डर?

कमेटी के अनुसार इससे साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी की रोकथाम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी निवेश को खतरा हो सकता है। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से मल्टी-ईयर स्कीम और कैशबैक कॉम्पोनेंट के साथ-साथ एक आत्मनिर्भर, टियर वाला रेवेन्यू मॉडल तलाशे।

इसमें कहा गया कि RuPay डेबिट कार्ड और कम वैल्यू वाले BHIM-UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए सरकारी इंसेंटिव का मकसद जीरो-MDR पॉलिसी से होने वाले इकोसिस्टम कॉस्ट को ऑफसेट करना था। कमेटी ने बताया कि सरकार का 2,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव UPI इकोसिस्टम पर होने वाले कॉस्ट को कवर करने में मदद करने के लिए था, क्योंकि RuPay और कम वैल्यू वाले UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए MDR ज़ीरो रखा गया था।

पैनल ने कहा कि एक काम का रेवेन्यू मैकेनिज़्म यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि UPI इकोसिस्टम सरकारी खजाने पर हमेशा दबाव डाले बिना फाइनेंशियली सस्टेनेबल बने। इसने यह भी सुझाव दिया कि रेवेन्यू मॉडल को टियर-वाइड बनाया जाए, जबकि टियर 3 से टियर 6 शहरों में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के उपाय जारी रहें। इसलिए कमिटी का सुझाव एक कैलिब्रेटेड और टियर-वाइड रेवेन्यू फ्रेमवर्क का था, खासकर हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन को शामिल करते हुए, न कि सभी UPI पेमेंट पर एक जैसा चार्ज लगाने का।

राहुल ने उठाए हैं सवाल

कमेटी के सुझाव तब सामने आए जब राहुल गांधी ने केंद्र की नई UPI पॉलिसी पर हमला किया, जिसे उन्होंने UPI टैक्स बताया है। राहुल ने नए MDR फ्रेमवर्क को वापस लेने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इस कदम से विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। केंद्र ने इस बात को खारिज कर दिया है और कहा है कि MDR कोई टैक्स नहीं है और कंज्यूमर सीधे इसका चार्ज नहीं देंगे। इस राजनीतिक विवाद ने अब पार्लियामेंट्री कमेटी की एक सस्टेनेबल UPI रेवेन्यू मॉडल की पिछली सिफारिश को फोकस में ला दिया है, जिसमें बीजेपी ने पैनल में कांग्रेस सांसदों की मौजूदगी का हवाला देते हुए गांधी के विरोध पर सवाल उठाए हैं।

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BRICS बिजनेस फोरम 2026 के ओपनिंग सेशन को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम पहल की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हर साल 250 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है और यह दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से आधे से ज़्यादा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।