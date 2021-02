कांग्रेस के लोकसभा सदस्य टी एन प्रतापन ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘डूम्सडे मैन’ कहे जाने से संबंधित टिप्पणी को लेकर शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता फर्जी विमर्श गढ़ते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं।

बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत के ‘डूम्सडे मैन’ (प्रलय की बात करने वाला व्यक्ति) हैं। सूत्रों के मुताबिक, टी एन प्रतापन ने सीतारमण की इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है।

Congress MP TN Prathapan moves notice for privilege motion against Finance Minister Nirmala Sitharaman on her ‘Doomsday man of India’ remark against Wayanad MP Rahul Gandhi during her response to the budget debate today in Lok Sabha

— ANI (@ANI) February 13, 2021