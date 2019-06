कांग्रेस सांसद कोमतिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भाजपा के महासचिव राम माधव से मुलाकात की है। इस तरह की खबरों को नकारते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि वह इस समय नलगोंडा में हैं। यह खबर बिल्कुल गलत और आधारहीन है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे बदनाम करने के आरोप में मैं कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराउंगा। वेंकट ने कहा कि मैं जब नलगोंडा में हूं तो दिल्ली में भाजपा नेता राम माधव से कैसे मुलाकात कर सकता हूं। मेरी मुलाकात संबंधी जो खबरें चल रही हैं वह पूरी तरह से गलत हैं।

इससे तेलंगाना से सांसद रेड्डी के भाजपा की तरफ जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। वेंकट रेड्डी के साथ ही अन्य कांग्रेस नेता ए. रेवंत रेड्डी के भी भाजपा के संपर्क में होने की बात कही गई थी। इन दोनों नेताओं ने इस तरह की खबरों से इनकार किया। इन दोनों नेताओं का कहना है कि यह उनके खिलाफ साजिश है जिससे कि वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस से बाहर हो जाएं।

Congress MP Komatireddy Venkat Reddy to ANI on reports that he met BJP leader Ram Madhav in Delhi: I’m in Nalgonda. News is completely false and baseless. I am going to file defamation suit on few media houses for defaming me. #Telangana (File pic) pic.twitter.com/Yc7ZB3ExRr

— ANI (@ANI) June 13, 2019