कांग्रेस सांसद चिदंबरम बोले- प्रियंका गांधी को यूपी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे पार्टी

कांग्रेस में प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यदि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता हैं, तो इस बात को स्पष्टता के साथ बताना होगा। इसके लिए प्रियंका गांधी को अब लखनऊ में ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए और पार्टी की अगुवाई करना चाहिए।

The path for a national revival of the @INCIndia is via Uttar Pradesh. The clearest statement of intent will be to declare @priyankagandhi as the Chief Ministerial candidate of the Congress in UP. PGV must be primarily based in Lucknow and lead the charge.

