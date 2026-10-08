चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को भी जारी रहा। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारी संख्या में तैनात अर्धसैनिक बलों और बैरिकेडिंग को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह दिल्ली है या भारत-पाकिस्तान की सीमा?

प्रदर्शन के दौरान जेबी माथर ने कहा कि विपक्षी नेता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट की ओर जा रहे हैं, ताकि उनसे अन्याय के खिलाफ लड़ने और देश की आजादी एवं न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ली जा सके।

उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन भी एक तरह का ‘स्वतंत्रता संग्राम’ है, जिसका उद्देश्य संविधान और देश की रक्षा करना है। माथर ने कहा कि राहुल गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और विपक्षी नेता उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं।

‘क्या ये कनॉट प्लेस है या भारत-पाकिस्तान सीमा?’

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, “क्या ये कनॉट प्लेस है, दिल्ली है या भारत-पाकिस्तान की सीमा है?” उन्होंने प्रदर्शन स्थल के आसपास बड़ी संख्या में तैनात अर्धसैनिक बलों और बैरिकेडिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है या आतंकवादियों जैसा।

जेबी माथर ने सवाल किया कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में युवाओं और छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद है और वे संविधान तथा देश की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।

#WATCH | Delhi: Congress MP Jebi Mather says, "We are heading to Rajghat to take inspiration from Mahatma Gandhi, who fought against injustice, fought for freedom, justice…This is also a freedom struggle to protect the Constitution and the country. Rahul Gandhi is leading and… pic.twitter.com/NQBBDaLbHF — ANI (@ANI) October 8, 2026

राजघाट की ओर बढ़ा विपक्षी प्रदर्शन

विपक्षी INDIA ब्लॉक का यह प्रदर्शन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध का हिस्सा है। विपक्षी नेताओं की ओर से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों और बैरिकेडिंग के बाद विपक्षी नेताओं ने अपना रुख राजघाट की ओर कर लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं के राजघाट की ओर बढ़ने के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे।

‘संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई’

जेबी माथर ने अपने बयान में महात्मा गांधी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी तथा न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मौजूदा विरोध को भी संविधान और देश की रक्षा की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में युवाओं और छात्रों का उत्साह यह दिखाता है कि बड़ी संख्या में लोग संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं।

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अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।