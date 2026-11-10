दिवाली के अगले दिन से वायु प्रदूषण में हुई बढ़ोतरी को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार को सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने एयर पॉल्यूशन और AQI में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रतिक्रिया दी थी जिसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। ट्रोलिंग को लेकर फिर से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हवा को साफ रखना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक पॉल्यूशन कैसे कम होगा?

इमरान मसूद ने कहा, “AQI एक सामाजिक समस्या है। लोगों को इसके खिलाफ जागरूक होना ही पड़ेगा। इसको लेकर सिर्फ सरकारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आप जो हवा अंदर ले रहे हैं, वो आप खुद ले रहे हैं यह सरकार नहीं दे रही है। हवा साफ करना आपकी जिम्मेदारी है या आप सब कुछ सरकार पर डाल देंगे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा था।”

मसूद के इस बयान को लेकर हुई उनकी ट्रोलिंग

इससे पहले इमरान मसूद ने दिवाली और एयर पॉल्यूशन पर जो बयान दिया था उसको लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा था कि दिवाली और पॉल्यूशन ‘मानव जनित रोग’ है और इससे निपटने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। ​​उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारें अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकतीं।

इमरान मसूद से पहले खड़गे के बयान को लेकर हुआ है विवाद

इमरान मसूद के इस बयान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वायु प्रदूषण को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर विवाद हो गया। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर दिवाली को वजह माना था और कहा था कि ‘दिवाली खुशियों की ईद’ है। खड़गे ने कहा था, “दीपावली की शुभकामनाएं सभी को देता हूं। यह हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार है, जिसे सभी लोग मनाते हैं। इसका एक ही कारण है कि दिवाली खुशियों की एक ईद है।”

खड़गे ने कहा था, “बहुत दिनों तक चलने वाली ईद यही है। लोगों को सुख-शांति से रहने और अपने लोगों से मिलने के लिए यह एक अच्छा त्योहार है। देश में शांति रखना जरूरी है। जो लोग आपस में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं या जिनके बीच गलतफहमियां हैं उन्हें इससे दूर रहना चाहिए।”

#WATCH | Saharanpur, UP: On his 'Be it Diwali or pollution, a man-made disease' statement reported in the media, Congress MP Imran Masood says, "AQI is a social problem. People will have to become aware. This cannot be combated by being dependent only on the Government. One needs… pic.twitter.com/2vSAIkOlj9 — ANI (@ANI) November 10, 2026

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण पर तंज कसते हुए एक्स पर कुछ व्यंग्यात्मक तस्वीरें शेयर कीं। इनमें राजधानी के जाने-पहचाने स्थलों और इलाकों को धुएं और स्मॉग से ढका हुआ दिखाया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…