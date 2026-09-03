सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए जो भी करना है, उस पर तुरंत काम किया जाना चाहिए।

इमरान मसूद का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब राजनीतिक पार्टियां यूपी विधानसभा के आगामी चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बना रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस भी यूपी में अपनी चुनावी जमीन तलाश रही है।

हम चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी हारे- इमरान मसूद

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “हम चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी हारे, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी यूपी में सर्वाइव करे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपनी पार्टी का सर्वाइवल भी चाहते हैं और हम भाजपा को भी हराना चाहते हैं।”

#WATCH Delhi: Congress MP Imran Masood says, "We want the BJP to lose in Uttar Pradesh and our party to remain in the state. This is our fundamental right. An atmosphere has been created in the country under Rahul Gandhi's leadership… The fight should be such that it yields… pic.twitter.com/xtYua0K69x — ANI (@ANI) September 3, 2026

इमरान मसूद ने आगे कहा, “देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है, जो पूरे देश के अंदर चल रहा है। जो मेरा काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल साधारण और स्पष्ट है। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसके नतीजे आए, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जो भी होना है, उसे तुरंत करके जल्दी हमें मैदान में निकलना चाहिए।

‘बीजेपी को हराना आसान नहीं’

आगे उन्होंने कहा, “बीजेपी हमसे आगे न निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है। हमें सब चीजों को फाइनल करके निकलना चाहिए, रोड मैप तैयार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।”

सीटों पर मिले ग्रोथ- इमरान मसूद

अपने एक अन्य बयान में इमरान मसूद ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की ग्रोथ हो रही है तो सीटों में भी उसको बढ़त मिलनी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि साल 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस को 107 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस के यूपी में 44 में से 2 एमपी थे। इमरान मसूद ने कहा कि अब तो हमारे हालात ऐसे नहीं है जब हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें भी सीटों पर ग्रोथ मिलनी चाहिए।

जानकारी दे दें कि हाल ही में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि सपा-कांग्रेस का गठबंधन 2027 का चुनाव लड़ेगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएगा।

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यूपी वेस्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में शुमार किए जाने वाले इमरान मसूद को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद अपने पिता शाजान मसूद के साथ मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें