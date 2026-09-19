नंदीग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इमरान मसूद ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “यह डरे हुए लोग हैं और साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं… चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी कठपुतली बना लिया है।”
इमरान मसूद ने कहा, “यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है और राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वह देश के लोगों की समझ में आ रहा है।” इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी और किसी भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी।
नंदीग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को शुक्रवार शाम को पुलिस ने एक और नेता सुभाषित भट्टाचार्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
मिलन प्रधान को गिरफ्तार किए जाने से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी क्योंकि उनके उम्मीदवार ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने कहा, “अब हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है… हम यह लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं।”
पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक, मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के दौरान जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दंगा, हत्या और आपराधिक धमकी से जुड़े कम से कम चार मामलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
कांग्रेस उम्मीदवार को अभी क्यों गिरफ्तार किया?
इससे पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा था, ”पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार को अभी क्यों गिरफ्तार किया? उनके खिलाफ शिकायत पुरानी थी। जब उन्हें (भाजपा) अचानक मालूम पड़ा कि नंदीग्राम उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, तो हमारे उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया।” खेड़ा ने कहा कि ऐसे हथकंडों का जवाब देने के लिए लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं।
नंदीग्राम और रेजिनगर की सीट पर छह अक्टूबर को वोटिंग होनी है जबकि नतीजे नौ अक्टूबर को आएंगे।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आयोग ने पार्टी के नाम और चिन्ह के स्वामित्व को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद के चलते ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम और पार्टी के आरक्षित ‘जोड़ा फूल’ चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।