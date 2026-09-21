असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होना और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। इसी बीच सोमवार को सांसद गौरव गोगोई और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक चुनावी मीटिंग के लिए लोरिमुख इलाके की तरफ जा रहे थे कि तभी उनके काफिले पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक, काफिले की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए।

इस घटना में नागांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शिवमणि बोरा की गाड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है।

कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे काफिले का हिस्सा

बता दें कि यह हमला नागांव में सामगुरी के बोरमा इलाके में हुआ। जब काफिला लोरिमुख इलाके की ओर जा रहा था तो कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इस काफिले में नागांव उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिवमणि बोरा भी शामिल थे। यह सभी चुनाव प्रचार के लिए एक चुनावी मीटिंग को अटैंड करने जा रहे थे तभी लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया।

‘AICC सेक्रेटरी मनोज चौहान की पसलियों में लगा पत्थर’

असम के जोरहाट से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने अपने X अकाउंट पर इस हमले में क्षतिग्रस्त हुई कार की फोटो पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, “यह कांग्रेस उम्मीदवार शिवमणि बोरा की कार की हालत है। AICC सेक्रेटरी मनोज चौहान अंदर थे और उनकी पसलियों में पत्थर लगा है। ऐसा लगता है कि BJP पत्थरबाजी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज कर रही है।”

कांग्रेस सांसद ने सरमा और ECI पर साधा निशाना

गौरव गोगोई ने इस कथित हमले का एक वीडियो भी पोस्ट किया है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) पर निशाना साधा है। गोगोई ने लिखा है, “बेशक चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सरमा असम पुलिस को गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र भेज सकते हैं, लेकिन अब वे असम के अंदर इन पत्थरबाजों को ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रहेंगे। अचानक चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सरमा नाकाबिल होने की बात कहेंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी ट्रांसफर या सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं देगा।”

केसी वेणुगोपाल ने भी साधा निशाना

इस हमले के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी X पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिमंता बिस्वा सरमा जो पहले कांग्रेस में थे वह अब अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को टारगेट करने के लिए “गुंडे” भेजे हैं। उन्होंने लिखा है, “हमारे असम इंचार्ज, छत्तीसगढ़ के एक्स CM श्री भूपेश बघेल जी, असम PCC प्रेसिडेंट श्री गौरव गोगोई जी और हमारी नागांव कैंडिडेट श्रीमती शिवमणि बोरा जी पर पत्थरबाजी का बेरहमी से हमला दिखाता है कि यह गुंडा BJP राज कितना बुरी तरह घबरा गया है।”

मुख्यमंत्री ने क्या दी प्रतिक्रिया?

कांग्रेस के इन हमलों के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, “सामगुड़ी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर हंगामा खड़ा करने और दूसरों पर आरोप मढ़ने वाले कांग्रेस के नेताओं को पहले हकीकत पर गौर करना चाहिए। यह घटना सामगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जिसका प्रतिनिधित्व धुबरी से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन करते हैं। दरअसल, यह कांग्रेस के भीतर ही प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुआ टकराव था।”

This is the state of the car belonging to the Congress candidate Smt. Sivamoni Bora. AICC Secretary Manoj Chauhan was inside and has been hit by a stone in his ribs. Looks like BJP has been organizing training programs on stone pelting . pic.twitter.com/Ib6Fj9XA8Y — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 21, 2026