पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बाद अब पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका और उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं थे। हालांकि अधिकारियों ने इसे तकनीकी दिक्कत बताया और बाद में लिस्ट में धर्मवीर गांधी का नाम जोड़ दिया गया।

धर्मवीर गांधी दो बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं।

इससे पहले बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया था कि मोहाली में रजिस्टर होने के बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ‘शिफ्टेड’ दिखाया गया था। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। मान सरकार ने उनके आरोपों का खंडन किया था।

सांसद धर्मवीर गांधी ने क्या कहा?

धर्मवीर गांधी ने कहा, “मैं साल 2000 के आसपास से इसी पते पर रह रहा हूं। मैंने तीन लोकसभा चुनाव लड़े हैं और इसी घर से दो बार जीत हासिल की है; सभी सरकारी रिकॉर्ड में यही मेरा स्थायी पता रहा है। इसके बावजूद, वोटर लिस्ट से मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का नाम गायब है।”

डॉ. गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी और जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे ताकि उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो जाए।

सांसद बोले- जरूरी दस्तावेज जमा कराए

सांसद ने कहा, “कल मैंने सबूत के तौर पर अपना पासपोर्ट, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट और अपने, अपनी पत्नी जगदंबा कौशल, बेटे निवेंदु पराशर और बेटी रोहिणी पराशर के जरूरी दस्तावेज DC-सह-DEO के ऑफिस में जमा कर दिए हैं।”

जानकारी के मुताबिक, डॉ. गांधी को बताया गया था कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, वह पंजाब में एसआईआर के दौरान उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों से नहीं मिलती है।

SIR प्रक्रिया की जानकारी के मुताबिक, पटियाला के लोकसभा सांसद गांधी का नाम शुरू में वोटर लिस्ट में नहीं था लेकिन बाद में तय प्रक्रिया का पालन करते हुए उनका नाम जोड़ दिया गया। गांधी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस नहीं भेजा गया था।

सांसद ने कहा कि अधिकारियों को पता था कि वह मौजूदा सांसद हैं और सांसद उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए नोटिस जारी करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस बीच, उनकी पत्नी, बेटे, बेटी और बहू को नोटिस जारी कर दिया गया।

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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम ‘शिफ्टेड’ किए जाने पर सवाल उठाए हैं। चड्ढा ने कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में रजिस्टर्ड है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।