गुजरात के भावनगर में नकली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। इसके अलावा 25 लोगों का इलाज चल रहा है। सभी पर कथित तौर पर मेथनॉल मिली शराब पीने का आरोप है। पुलिस ने भावनगर और आस-पास के इलाकों में शराब बनाने और बांटने में शामिल एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जांच में 21 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन का कथित मास्टरमाइंड रईस भी शामिल है। इस मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर और वरतेज पुलिस स्टेशन के चार पुलिसवालों को सस्पेंड भी किया गया है।

भावनगर के SDM अक्षर व्यास ने कहा, “हमारे रिकॉर्ड में कुल 61 लोगों की पुष्टि हुई है। इनमें से 25 का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 10 को कल छुट्टी दे दी गई। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा, अस्पताल आए 18 लोगों की जांच की गई, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। मेडिकल टीम अभी जानकारी की पुष्टि कर रही है और उसने FSL और दूसरी लैब में ब्लड सैंपल भेजे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम आगे की कार्रवाई के बारे में कुछ कह पाएंगे। प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज और सर टी. अस्पताल के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए और जिन लोगों को घर भेजा जा सकता था, उन्हें सफलतापूर्वक छुट्टी दे दी।”

ICU में 4 मरीज

भावनगर के सर टी. जनरल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैरवी देसाई ने कहा, “पहला मरीज़ चार दिन पहले आया था, जिसे धुंधला दिखाई देने और सांस लेने में तकलीफ़ जैसे लक्षण थे। उसके बाद भी मरीज़ आते रहे और अभी 10 मरीज़ भर्ती हैं। इनमें से 4 ICU में हैं। हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज कर रहे हैं। हमने अहमदाबाद से दवाइयां मंगवाईं और मुंबई से भी ज़रूरी सामान मंगाया। अभी हमारे पास स्टॉक मौजूद है। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ़ की टीम, सब कुछ तैयार है।”

मामले पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “गांधी और सरदार के गुजरात में पिछले पांच सालों में यह ऐसी छठी घटना है। सैकड़ों लोग मौत के मुहाने पर खड़े रहे हैं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर भी, गुजरात में IPS अधिकारियों की लॉबी और गृह मंत्री शराब, चरस, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से करोड़ों और अरबों की संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं।”

जांच में तब नया मोड़ आया जब सोनगढ़ के एक सरकारी स्कूल टीचर हितेश परमार का शव संदिग्ध हालात में मिला, जब वह 19 अगस्त की रात भावनगर में एक अपार्टमेंट की दूसरी मंज़िल से कथित तौर पर गिर गए थे। पुलिस को जांच के दौरान उनके घर से इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) की आधी भरी बोतल मिली। भावनगर SMC के एसपी मयूर चावड़ा ने कहा कि जांच में गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई शराब में मेथनॉल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।

FIR में 21 आरोपियों के नाम

मयूर चावड़ा ने कहा, “कुल 21 आरोपियों के नाम FIR में हैं और उनमें से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली शराब मेथनॉल का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और पहले मरने वाले के खून के सैंपल में मेथनॉल पाया गया है। कच्चा माल मध्य प्रदेश से लाया गया था, जबकि बनाने का काम भावनगर में किया गया था।”

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