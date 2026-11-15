Uttarakhand News: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के दौरान शनिवार को एक राजनीतिक टकराव देखने को मिला। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी ने मंच पर मौजूद साउंड स्टाफ के साथ बहस की और माइक फेंक दिया। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्हें लोगों को संबोधित करने से रोका गया।

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इनमें विधायक को मंच पर गुस्से में लोगों से बहस करते, माइक फेंकते और साउंड स्टाफ के साथ तीखी नोकझोंक करते देखा जा सकता है। कुछ अन्य दृश्यों में हंगामे के बीच कुर्सियां ​​और मंच का सामान फेंके जाते हुए भी देखा जा सकता है।

क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं था- हरीश धामी

यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ने भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम स्थल पर मेले का उद्घाटन किया और वहां से चले गए। घटना के बाद जारी एक वीडियो बयान में हरीश धामी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो उनका माइक बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “जब मुख्यमंत्री बोलकर चले गए, तो मैंने माइक उठाया और बोलना शुरू किया। सरकार और मुख्यमंत्री के दबाव में साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया। क्या यह सही है? धारचूला का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के रूप में, क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं था?”

विधायक ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, जिनमें अधूरे विकास वादे और सड़कों की खराब हालत शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि सरकार इस क्षेत्र में अपने पिछले दौरों के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने में क्यों विफल रही। उन्होंने 2022 में जौलजीबी मेला मैदान के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि वे वादे कहां गए। उन्होंने धारचूला में प्रस्तावित सिविल लाइंस और क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए।

मैंने डरना या झुकना नहीं सीखा- विधायक

विधायक ने आठ साल के एक बच्चे का भी जिक्र किया, जिसकी दो दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने इस घटना के जरिए इलाके में सड़क बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, “मैंने डरना या झुकना नहीं सीखा है। अगर मुझसे कोई गलती होती है, तो मैं उसे मानूंगा और माफी मांगूंगा। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। अगर उनमें हिम्मत है, तो वे 2027 का विधानसभा चुनाव धारचूला से लड़कर दिखाएं।”

धामी ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें अनुमति दे, तो वे मुख्यमंत्री द्वारा चुनी गई किसी भी सीट से पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को “डरपोक धामी” भी कहा, जो उनके लोकप्रिय राजनीतिक सरनेम “धाकड़ धामी” पर एक तंज था।

विधायक ने माना कि इस घटना के दौरान उनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से माफी मांगी। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह घटना केवल उनका अपमान नहीं थी, बल्कि धारचूला और मुनस्यारी की जनता का भी अपमान थी।

कांग्रेस ने हरीश धामी का किया समर्थन

कांग्रेस ने भी धामी का समर्थन किया। पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मुख्यमंत्री और कार्यक्रम के आयोजकों पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक को लोगों को संबोधित करने का मौका नहीं दिया गया।

शनिवार को दसौनी ने कहा, “प्रोटोकॉल के अनुसार, जब मुख्यमंत्री किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित किया जाना चाहिए, उन्हें बैठने के लिए जगह दी जानी चाहिए और बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज, पुष्कर सिंह धामी वहां से तब चले गए, जब हरीश धामी ने अभी लोगों को संबोधित करना शुरू भी नहीं किया था और जब हरीश धामी ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए माइक उठाया, तो साउंड सिस्टम ही बंद कर दिया गया।”

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