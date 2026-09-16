पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सांसद और विधायक भी शामिल हुए। हालांकि इसी दौरान पंजाब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के बेटे और एक डिप्टी एडवोकेट जनरल समेत दर्जनों कांग्रेसियों के फोन और पर्स गायब हो गए। कांग्रेस नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें शक है कि उनकी जेब काटी गई है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के घर की तरफ प्रदर्शन करने वालों के मार्च के दौरान उनमें से कई को पता चला कि उनके फोन और कीमती सामान उनकी जेब से गायब हैं। चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जेब काटने के शक में दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

कांग्रेस नेताओं के फोन चोरी

एक सीनियर कांग्रेस नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एक सांसद और एक कांग्रेस नेता के बेटे समेत करीब 60 कांग्रेस वर्करों के मोबाइल फोन खो गए। उन्होंने बताया कि हम चंडीगढ़ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।

पुलिस ने सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की रैली के लिए कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम किए थे। ट्रैफिक मूवमेंट को रेगुलेट किया गया था और प्रदर्शन स्थल के आस-पास के रूट डायवर्ट कर दिए गए थे। पता चला है कि कई कांग्रेस पार्टी वर्करों ने अपने फोन और कीमती सामान के गुम/चोरी होने की शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया था। हालांकि, चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों ने खास जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि मामले की जांच चल रही है।

एक और सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “कुछ शिकायतें मिली हैं, जिनमें एक डिप्टी एडवोकेट जनरल की तरफ से गुम/चोरी हुए फोन/कीमती सामान के बारे में शिकायतें भी शामिल हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं।”

हरपाल सिंह चीमा का इस्तीफ़ा मांग रहे कांग्रेस नेता

सचिन पायलट ने मंगलवार को सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आधिकारिक आवास की ओर मार्च निकाला उन्होंने कहा कि वे पद से इस्तीफा दें और दिहाड़ी मजदूर गुलजार सिंह की मौत के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया जाए। हालांकि, भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते मार्च को रोक दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा समेत कई कांग्रेस नेता घायल हो गए। सचिन पायलट, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बाद में हिरासत में ले लिया गया।

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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटें कवर करने के लिए बीजेपी चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकालने जा रही है। पहली यात्रा का आगाज 18 सितंबर को होगा और चारों यात्राएं राज्य में कुल चार हजार किलोमीटर कवर करेंगी। पढ़ें पूरी खबर