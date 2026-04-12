पाकिस्तान में आयोजित अमेरिका-ईरान शांतिवार्ता का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका। जंग को रोकने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। वार्ता के परिणाम के संबंध में बात करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, इसलिए अमेरिकी टीम अब वापस लौट रही है।
अब इस संबंध में विश्वभर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। वर्ता विफल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिवार्ता के विफल होना का साफ अर्थ है कि फिर से युद्ध शुरू होने वाली है। यह मानवता के लिए बहुत ज्यादा घातक है। इस पर और स्पष्ट से तब बात की जा सकती है जब यह पता हो कि दोनों देशों की क्या शर्तें थीं।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “यह जो ईरान-अमेरिका की बातचीत शहबाज शरीफ और असिम मुनिर ने पाकिस्तान में कराई है, उससे भारत की भद्द बहुत पिटी है। भारत का गौरव गिरा है। एक कंगाल और आंतकवादी देश आज एक ग्लोबल लीडर हो गया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को उन्होंने अपने देश बुला लिया।”
उदित ने कहा, “अगर ऐसा हमारे देश में होता तो भारत में सड़कों पर जश्न का माहौल होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब वाहवाही होती। पर पाकिस्तान में शांतिवार्ता होने से भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में शाख गिरी है। हम मात खा गए।”
वार्ता के संबंध में बात करते हुए जेडी वेंस ने कहा, इस्लामाबाद में बातचीत करीब 21 घंटे तक चली और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे और कुछ मामलों में थोड़ी बहुत प्रगति भी हुई, लेकिन जो मुख्य शर्तें थीं, उन पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया।
उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी। उल्टा, पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच दूरी कम करने और बातचीत को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की। जेडी वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक अच्छे मध्यस्थ की तरह काम किया और दोनों पक्षों को करीब लाने का प्रयास किया।
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पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब सिर्फ तेल और ईंधन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रभाव भारत में इस्तेमाल होने वाली कई रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ रहा है। इसमें इंस्टेंट नूडल्स, जूस, दूध के पैकेट, पेय पदार्थ से लेकर बड़ी कार कंपनियों के पुर्जों तक शामिल हैं। सबसे बड़ी समस्या सप्लाई चेन के टूटने और पैकेजिंग मटेरियल की कमी की है। इसी कारण नेस्ले इंडिया को पैकेजिंग सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसके चलते कंपनी की कुछ फैक्ट्रियों में मैगी नूडल्स का स्टॉक जमा हो गया है और उसका समय पर डिस्पैच नहीं हो पा रहा है। पूरी खबर पढ़ें…