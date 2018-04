शशि थरूर ने समझाया नमोफोबिया का मतलब, टि्वटर यूजर्स ने यूं दी प्रतिक्रिया

शशि थरूर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसपर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर कई बार अपने ट्वीट को लेकर सोशल साइट ट्विटर पर यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। अब एक बार फिर शशि थरुर के एक ट्वीट को लेकर यूजर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल शशि थरूर ने ट्विटर पर ‘नमोफोबिया’ का मतलब समझाया है। ‘नमोफोबिया’ का मतलब समझाते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा कि मोबाइल फोन के बिना होने का डर ही ‘नमोफोबिया’ है। उन्होंने लिखा ‘द फियर ऑफ बीइंग विदआउट योर मोबाइल फोन (नो-मोबाइल-फोन फोबिया)’ शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद यूजर्स इसपर मजे लेने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हाउ अबाउट ‘वाइफोबिया’ (Wifobia) वहीं एक दूसरे यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि तो आप यह सोचते हैं कि भारत में पीएम का काम अपने पावर का इस्तेमाल कर लोगों को दंड देना है। यह कांग्रेस की सोच है। आईए सबसे पहले नजर डालते हैं शशि थरूर के उस ट्वीट पर जिसपर यूजर्स अलग-अलग तरह का रिएक्शन दे रहे हैं।

This is actually a real word. Next up in 2019: #NaMophobia pic.twitter.com/kXknXkZbAJ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 2, 2018