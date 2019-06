मध्य प्रदेश के इंदौरा के कांग्रेस नेता सन्नी राजपाल पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई करते हुए कैमरे में कैद हो गए। यह घटना तब की है जब राज्य के मंत्री सज्जन वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। बाहर सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। कांग्रेस नेता सन्नी जबरदस्ती इस बैठक में जाना चाहते थे। जब वहां गेट पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोका तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस के साथ हाथापाई की और जबरदस्ती अंदर चले गए। हालांकि, सीएसपी ज्योति उमठ ने बीचबचाव कर मामले को शांत करवाया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकार ने जब सन्नी को अंदर बैठक में जाने से रोका तो उन्होंने कहा, “मैं इस क्षेत्र का प्रवक्ता हूं।” और इसके बाद वे जबरदस्ती अंदर चले गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस नेता की हरकत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टि्वटर यूजर @onlytg_gt ने लिखा, “अकड़ खत्म नहीं होती इनकी।” @ajaythakur550 ने लिखा, “कमलनाथ के 6 महीने के कार्यकाल में यह भी ऐड कर लिया जाएगा।” @_i_am_vivek ने लिखा, “अब भइया, मध्य प्रदेश वाले जाने, उन्होंने ही वोट दिया है कांग्रेस को।”

#WATCH Indore: Congress leader Sunny Rajpal misbehaves with a police personnel after being denied entry for a meeting chaired by minister Sajjan Singh Verma. #MadhyaPradesh. pic.twitter.com/LOBZ2SpITL

— ANI (@ANI) June 17, 2019