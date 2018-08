हार पर छलका सोनिया गांधी का दर्द, बोलीं- कई बार हम जीतते हैं तो कई बार हार भी जाते हैं

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव परिणाम भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में आया है। इसमें एनडीए प्रत्याशी हरिवंश ने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की है। चुनाव में हरिवंश को 125 जबकि यूपीए उम्मीदवार हरिप्रसाद को 105 वोट मिले है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ने इस पद पर जीत हासिल की हो। 1972-74 के बीच यह पद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोड़े मुरहरि के पास था। 1974-77 तक भी वहीं इस पद पर बने रहे। खास बात यह है कि पिछले चालीस सालों के इतिहास में राज्यसभा का उप सभापति पद कांग्रेस के ही पास रहा था। मगर हरिवंश के हाथों हार से कांग्रेस का विजय अभियान रुक गया। खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, ‘कई बार हम जीतते हैं तो कई बार हार भी जाते हैं।’

Sometimes we win and sometimes we lose: Sonia Gandhi on NDA Candidate Harivansh elected as Rajya Sabha Deputy Chairman. (file pic) pic.twitter.com/Xgsu6e5vip

— ANI (@ANI) August 9, 2018