शशि थरूर बोले, ‘2019 चुनाव बीजेपी जीती तो हिंदू पाकिस्तान बनेगा भारत’

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने बुधवार (11 जुलाई, 2018) को भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर साल 2019 में बीजेपी जीती तो देश ‘हिंदू पाकिस्तान’ बन जाएगा। तिरुअंनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो वह एक नया संविधान लिखेगी, जिससे भारत पाकिस्तान बनने की राह में प्रशश्त होगा। भारत को ऐसा मुल्क बनाया जाएगा, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई सम्मान नहीं किया जाता है।

थरूर ने कहा कि अगर भाजपा दोबारा लोकसभा चुनाव जीतती है तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास संविधान की धज्जियां उड़ाने और एक नया संविधान लिखने वाले सारे तत्व हैं। उनका लिखा संविधान हिंदू राष्ट्र के सिद्धातों पर आधारित होगा, जो अल्पसंख्यकों के समानता के अधिकारों को खत्म कर देगा। उनका संविधान देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा। जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों ने ऐसे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी।

बता दें कि शशि थरूर के हमले पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष अमित शाह ने उनके ब्यान पर कांग्रेस से माफी की मांग की है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस नेता पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शशि थरूर के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान बनाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। कांग्रेस एक बार फिर भारत को नीचा दिखाने और भारत के हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रही है।

उन्होंने ट्विटर पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसमें उन्होंने लिखा, ‘कांग्रेस, भारत और भारत के हिंदुओं बदनाम करने का कोई मौका नहीं जाने देती है। हिंदू आतंकवादियों’ से ‘हिंदू-पाकिस्तान’ तक कांग्रेस की पाकिस्तान को खुश करने की नीतियां अद्वितीय हैं!’

If they (BJP) win a repeat in the Lok Sabha our democratic constitution as we understand it will not survive as they will have all the elements they need to tear apart the constitution of India & write a new one: Shashi Tharoor pic.twitter.com/vY7lWrjYSb

— ANI (@ANI) July 11, 2018