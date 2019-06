जय श्री राम के नारे पर देश में हो रहे हमलों पर कांग्रेस नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा है। उन्होंने राम के कार्टून वाला एक ट्वीट किया और उसके कैप्शन में ‘जय श्री राम’ लिखा। इस पोस्ट में एक शख्स को पेड़ से बांधा हुआ है और उसे भीड़ पीटते हुए दिखाई दे रही है। राम का कार्टून ट्वीट करने पर ट्रोलर्स थरूर पर भड़क उठे।

शशि थरूर के ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया ‘कभी ‘अल्ला हू अकबर’ बोलकर मारने वालों का भी कार्टून ट्वीट करो।’ एक अन्य यूजर ने भी उनसे यही बात कही। यूजर ने कमेंट किया ‘मेरा सिर्फ एक ही सवाल है क्या मिस्टर शशि थरूर अल्लाहु अकबर के खिलाफ उसी साहस के साथ लिख सकते हैं?’

एक यूजर कहते हैं ‘अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कांग्रेस केवल मुसलमानों की ही पार्टी है। कौन मूर्ख हिन्दू हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं?’ वहीं एक यूजर ने कमेंट किया ‘उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इसी तरह का कार्टून ‘अल्ला हू अकबर’ के नाम पर भी बनाया जाएगा।’

My only question to Mr. Shashi Tharoor is if he can

write with the same audacity against Allahu Akbar?#ShashiTharoor #Tharoor pic.twitter.com/p6yHp7nYBl

— Geetika Swami (@SwamiGeetika) June 26,

2019