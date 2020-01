रविवार को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आयोजित प्रार्थना सभा में कुछ लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। इस दौरान सड़क पर कुरान की आयतें पढ़ी गईं, बाइबिल के छंद और शबद कीर्तन के स्वर सुनाई दिए, साथ में हवन भी किया गया। एक महिला चार समूहों के बगल में खड़ी होकर बीआर अम्बेडकर की तस्वीर पकड़े हुए थीं। नए नागरिकता कानून के खिलाफ हजारों महिलाएं, बच्चे और पुरुष एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ‘आवाज दो, हम एक हैं’ नारा लगाते हुए महिलाएं और पुरुष कॉलोनी की गलियों से होते हुए तिरंगा मार्च निकाले।

थरूर शाहीन बाग के अलावा जेएनयू और जामिया भी गए : जो लोग शुरू से आंदोलन से जुड़े रहे हैं, के अनुसार रविवार रात को वहां पर सर्वाधिक लोग जुटे थे। रविवार रात कांग्रेस सांसद शशि थरूर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी शाहीन बाग पहुंचे। थरूर ने भारी भीड़ के बीच कहा कि शाहीन बाग की महिलाएं राष्ट्र की गौरव हैं। थरूर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय भी गए, जहां उन्होंने पिछले हफ्ते जेएनयू कैंपस में हिंसक आंदोलन को “हमारे देश के लिए सबसे बड़े धब्बे” के रूप में बताया।

कहा, “एक समुदाय को हाशिए पर रखना सरकार का अलोकतांत्रिक प्रयास” : जामिया के द्वार पर पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों से बात करते हुए उन्होंने इसे “एक समुदाय को हाशिए पर रखने के लिए सरकार द्वारा एक अलोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण प्रयास” के रूप में बताया। जामिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “जामिया को संघर्ष करना चाहिए। अगर पैसे की जरूरत है, तो मैं जामिया को बचाने के लिए भीख मांगने के लिए बाहर जाऊंगा। आज जामिया की सबसे बड़ी बात इसकी भावना है। आप देश के लिए एक प्रेरणा हैं।” थरूर ने हॉस्टल फीस वृद्धि को भी आश्चर्यजनक बताया। कहा जो पिछले दो महीनों में जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है।

Glimpses of today’s crowds at the three #CAA_NRC_Protests I addressed. Let there be no doubt, this is a people’s upsurge, going well beyond any political party. We should applaud the courage &determination of ordinary people without seeking to appropriate their movement. JaiHind! pic.twitter.com/U2wzwxYQ6o

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 12, 2020