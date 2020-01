JNU Students Protest, JNU Violence: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में कुछ महिलाएं और पुरुष हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर यात्रा निकालती नजर आ रही हैं। इस बीच वहां पुलिस हाथ में डंडे लेकर पहुंचती है औऱ अचानक ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर देती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पुलिस अधिकारी गाड़ी से वहां पहुंचता है और हाथ में लाठी लेकर अचानक यात्रा में शामिल पुरुषों की पिटाई शुरू कर देता है। इस दौरान सड़क पर थोड़ी देर के लिए अफरातफऱी की स्थिति भी बन जाती है। यह वीडियो हैदराबाद में नागरिकता संशोधन कानून और एनआऱसी के खिलाफ निकाली गई एक तिरंगा यात्रा की है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने लिखा है कि ‘यह चौंकाने वाला है। प्रजातंत्र में हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कैसे लाठी भांज सकती है?

This is shocking. Last I heard we were still a democracy, with the right of peaceful protest. How can a police officer assault peaceful protestors with impunity in Hyderabad? @hydcitypolice @KTRTRS https://t.co/1c2QGbXOiX

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 12, 2020