कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर गुरुवार को एक फेक न्यूज (फर्जी खबर) का शिकार हो गए। भ्रम में उन्होंने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के देहांत की खबर शेयर कर दी।

दरअसल, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर उन्होंने महाजन का फोटो पोस्ट करते हुए उनके बारे में चार शब्द लिखे थे। साथ ही श्रद्धांजलि दी थी। देखते ही देखते उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट खूब शेयर हो गया। बाद में पता चला कि महाजन तो बिल्कुल ठीक हैं, जिस पर थरूर ट्रोल कर दिए गए। हालांकि, थरूर ने अपनी गलती मान ली और फौरन ट्वीट हटा लिया। फिर भी उन्हें टि्वटर पर बुरी तरह निशाने पर लिया गया। थरूर ने जो पोस्ट किया था, उसमें लिखा था, “LS की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उनके साथ किए गए सकारात्मक बातचीत के कई दौर मुझे आज भी याद हैं। इनमें वह पल भी है, जब उन्होंने और दिवंगत सुषमा स्वराज ने मॉस्को में मुझे ब्रिक्स के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा था। मेरी सांत्वना उनके परिवार के साथ है। ओम शांति!”

कैलाश विजयवर्गीय ने थरूर के ट्वीट पर लिखा था, “ताई एक दम स्वस्थ है। भगवान उन्हें लम्बी उमर दे।” इसी पर थरूर ने कहा, “शुक्रिया, कैलाश विजयवर्गीय। मैंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को इस तरह की बुरी खबरें इजाद करने और फैलाने के लिए क्या प्रेरित करता है? सुमित्रा जी के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं।”

Thanks @kailashOnline. I have deleted my tweet. I wonder what motivates people to invent and spread such evil news that takes in people. My best wishes for Sumitra ji’s health and long life.

