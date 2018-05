वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा को बड़ा गेमचेंजर करार दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि प्रियंका 2019 के चुनावों में सामने आकर चुनाव लड़ सकती हैं। अभी तक कई बार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को उठाते रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को भी सामने से चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा की भूमिका अभी तक सिर्फ अमेठी और रायबरेली के दौरों और प्रचार तक ही सीमित रही है। कई बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक मंच से इस बारे में मांग भी की है। लेकिन हर बार कांग्रेस ने चुनावी राजनीति में आने का फैसला प्रियंका की इच्छा पर ही छोड़ दिया है।

अपने एक इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद ने प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर साफ कहा,”प्रियंका वाड्रा, अभी भी गेमचेंजर हैं। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी और पार्टी को सपोर्ट किया है। वह जिस तरह से काम कर रही हैं, उससे पार्टी को सपोर्ट मिलता है। पर्दे के पीछे उनका बहुत ही अहम रोल है। वे परदे के सामने आ जाएं तो बहुत अच्छा है। हालांकि यह परिवार का मामला है।”

प्रियंका वाड्रा के चुनाव में उतरने पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका के बारे में सवाल करने पर सलमान खुर्शीद ने बेहद सधा हुआ जवाब​ दिया। खुर्शीद ने कहा,”राहुल जी में असीम क्षमताएं हैं। मोदी का प्रभाव खत्म हो रहा है जो बड़ा खोखला भी है। हम लोगों के मन में एक शब्द भी ऐसी कोई शंका नहीं है कि वह नेतृत्व नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी है और राहुलजी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं कोई और लीडर होता तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि उसका क्या होता।”

It suggests that Priyanka Gandhi plays very important role in the roles she chooses to take up. It is her choice & decision. He has not said that she is standing for elections, there is nothing to speculate: Abhishek Manu Singhvi on Salman Khurshid's statement on Priyanka Gandhi pic.twitter.com/dQWrQOy7WE

— ANI (@ANI) May 24, 2018