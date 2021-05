केंद्र के 11 मंत्रियों के ट्वीट्स पर भी लगाएं ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ वाला टैग, सुरजेवाला ने लिखा ट्विटर को पत्र

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को टूलकिट मुद्दे को और तूल देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिकारियों को पत्र लिखकर भाजपा के दिग्गज नेताओं के ट्विटर हैंडल्स और उनके ट्वीट्स के लिंक यह कहते हुए जारी कर दिए कि ये लोग आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश में झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए कर रहे हैं।

यह पत्र कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है। उन्होंने इसे ट्वीट भी किया है। बाद में एक और ट्वीट जारी कर उन्होंने कहा है कि टूलकिट के मामले में भाजपा और दिल्ली पुलिस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। रेड होनी चाहिए भाजपा के दफ्तर पर, पूछताछ होनी चाहिए भाजपा नेताओं से लेकिन हो रही है ट्विटर इंडिया से। और यह काम करवा रहे हैं दोषी भाजपाई। अब सब भाजपा मंत्रियों के अकाउंट भी #manipulated media के रूप में चिह्नित होने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ट्विटर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया वाला टैग लगा दिया था। भाजपा ने मैनिपुलेटेड टैग लगाने का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ट्विटर कार्यालय की भी जांच की थी। सुरजेवाला ने ट्विटर अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि टूलकिट डॉक्यूमेंट भाजपा नेताओं ने गढ़ा था और इसका मकसद था कांग्रेस के खिलाफ खतरनाक आरोप फैलाना ताकि भाजपा को राजनैतिक फायदा मिल सके।

My letter to @Twitter on forgery & fabrication of #Toolkit ! pic.twitter.com/1mWSK1S0EB

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 25, 2021