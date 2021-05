कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम जारी रहने को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता पहले ही सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए हुए उनपर निशाना साधा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का बिना नाम लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंट्रल विस्टा एक क्रिमिनल वेस्टेज है। इसलिए लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान दें ना कि एक नए घर को पाने के लिए अपने अंधे अहंकार को महत्व दें। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने कोरोना महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा।

Central Vista is criminal wastage.

Put people’s lives at the centre- not your blind arrogance to get a new house!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 7, 2021